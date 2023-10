FIGC, Brunelli all’incontro EURO 2032: “Necessario anticipare le esigenze future, un privilegio collaborare con il Politecnico di Milano”

Il segretario generale della FIGC Marco Brunelli è intervenuto questa mattina al Politecnico di Milano all’incontro EURO 2032, organizzato nell’ambito del Master Internazionale in Sport Design and Management. L’assegnazione all’Italia (congiuntamente alla Turchia) degli Europei di calcio del 2032, costituirà una reale occasione di innovazione culturale, economica e ambientale. Sarà un’occasione per la riqualificazione infrastrutturale e urbana, di valorizzazione e ri-progettazione delle infrastrutture sportive coinvolte.

Ecco le parole di Brunelli: “È necessario anticipare le esigenze del futuro e intercettarne le opportunità è una delle missioni strategiche della FIGC. Oggi, con l’assegnazione di EURO 2032, questo impegno diventa ancora più importante e delicato. Poter compiere questo percorso al fianco del Politecnico di Milano, contribuendo a formare i professionisti del futuro, rappresenta per noi un privilegio e un compito del quale avvertiamo forte la responsabilità”.