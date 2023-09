Milan, Pulisic: “Mi diverto e sto giocando bene. Pioli? Bella sensazione avere la sua fiducia”

Christian Pulisic ha parlato dal ritiro degli Stati Uniti della sua esperienza al Milan, iniziata con il piede giusto: “Mi diverto, gioco bene e spero di continuare così. Sentivo che era il momento giusto per cambiare e, per il momento, posso dire di aver fatto la scelta giusta. Sono entusiasta del futuro che mi attende al Milan“. Pulisic ha poi parlato anche dell’allenatore, Stefano Pioli: “Avere la sua fiducia, insieme a quella dei compagni, è una bella sensazione e fa la differenza per un calciatore“.