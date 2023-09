Canottaggio, Mondiali Belgrado 2023: il due senza maschile vola alle Olimpiadi, niente da fare per Rodini e Cesarini

Un’altra imbarcazione strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nella penultima giornata dei Mondiali di canottaggio, in corso di svolgimento sulle acque serbe a Belgrado, la Nazionale azzurra qualifica la quarta imbarcazione per i Giochi Olimpici parigini che si disputeranno l’anno prossimo. Si tratta del due senza maschile: gli azzurri Davide Comini e Giovanni Codato chiudono al quarto posto la finale B, decimo posto complessivo, e si assicurano il biglietto per le Olimpiadi. Niente da fare invece per il due senza femminile con le campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini che chiudono terze nella finale B (in palio c’era solo il pass per la coppia vincitrice).

TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

DUE SENZA MASCHILE – Ai mille metri la formazione azzurra è quinta, nell’ultima posizione valida per strappare il pass olimpico, a 1.43 dall’Australia che continua la sua corsa verso il traguardo mantenendo la prima posizione. con la Croazia al sesto posto da tenere a bada. Il ritmo, a ridosso dei 1500, sale ancora e l’Italia mantiene la quinta posizione dietro ad Australia, Spagna, Nuova Zelanda e Danimarca. Il finale diventa incandescente con la Croazia che tenta di risalire, mentre l’Italia accortasi di quanto stava succedendo aumenta il ritmo e si piazza quarta sempre davanti alla Croazia che supera la Danimarca sul finale.

DUE SENZA FEMMINILE – L’Italia in acqua con Alice Codato e Aisha Rocek che si staccano dai blocchi di partenza e iniziano la regata insieme al gruppo di testa con la Grecia a fare il ritmo e con l’Italia al passaggio dei primi 500 metri a soli 60 centesimi dalle elleniche. La barca azzurra continua ad essere seconda anche a metà gara a 73 centesimi dalla Grecia anche se la Spagna tenta di inserirsi fra le due contendenti. Al passaggio dei 1500 metri l’Italia è terza a 2.00 dalla Grecia che continua a fare l’andatura inseguita dalla Spagna postasi davanti all’Italia. Il finale è al cardiopalma che la Grecia che allunga spinta dalla Spagna mentre l’Italia clamorosamente crolla e si fa superare da tutte le altre concorrenti e con l’ultima posizione è fuori dalla qualificazione Olimpica.

DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILI – Gara difficilissima per le campionesse olimpiche in carica Valentina Rodini e Federica Cesarini. Al via tutte le barche si muovono all’unisono con la Grecia che prova a scappare via con Francia e Italia che non mollano un centimetro alle elleniche, con le prime cinque imbarcazioni che transitano ai 500 metri nello spazio di 56 centesimi. La regata è combattutissima e nessun equipaggio vuole abbandonare la speranza di conquistare il pass olimpico e in vista dei 1000 metri le vicecampionesse olimpiche piazzano un attacco che le porta in testa seguite ad una punta dalle irlandesi e le polacche mentre Cesarini e Rodini sono quarte ma ancora vicine alle battistrada. Nel terzo quarto la lotta per le prime posizioni si fa incandescente e le azzurre accusano un lieve cedimento che le porta a perdere il contatto con le prime, guidate ancora dalla Francia che subito dopo i 1500 subisce l’attacco delle irlandesi e nella foga di rispondere prendono un filaremo che ferma la corsa della barca. L’Irlanda ha così via libera verso il traguardo e va a vincere conquistando anche il biglietto per Parigi. Le azzurre con orgoglio chiudono la gara con un bel serrate che le porta a ricuperare posizioni sino al terzo posto finale, 9° complessivo.

QUATTRO SENZA MASCHILE – l’Italia schiera Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta, Davide Verità e Alfonso Scalzone. Romania e Svizzera partono forte a 44 colpi al minuto ma l’Italia non molla un colpo e ai 500 metri è attaccata a 36 centesimi dalla Svizzera, con la Romania terza a una punta dagli azzurri. Nel secondo quarto la Svizzera spinge furiosamente per cercare di prendere vantaggio ma l’Italia si mantiene in contatto tenendo a bada contestualmente la pericolosissima Romania. A metà gara le posizioni non cambiano con Svizzera, Italia e Romania nelle prime posizioni, anche se più delineate. Nella terza frazione prova a risalire prepotentemente la Romania che attacca l’Italia che però risponde bene e le due barche cominciano ad avvicinare la Svizzera. Italia e Romania che provano ad attaccare gli elvetici che reagiscono con tenacia, ma la Romania alza vorticosamente il numero di colpi e proprio sul traguardo recupera la Svizzera sfilandole il pass per Parigi 2024, mentre gli azzurri, nonostante un generoso serrate finale, concludono terzi, noni assoluti.

QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE – Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Laura Meriano e Stefania Gobbi ai nastri di partenza. Al passaggio del primo 500 metri il Canada conduce seguita dalla Germania, mentre l’Italia è in ritardo di 1.89 sulla battistrada. A circa settecento metri la Germania riesce a superare il Canada e al passaggio di 1000 metri è prima con il Canada a 1.41, mentre è quarta l’Italia. La barca azzurra tenta di risalire e va all’attacco delle battistrada e al passaggio dei 1500 è terza dietro all’Ucraina che nel frattempo aveva superato il Canada letteralmente crollato. Il finale è tedesco che si aggiudica anche il pass olimpico, mentre chiude seconda l’Ucraina e terza l’Italia, nona complessiva.