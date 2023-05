Il Milan prova a voltare pagina dopo l’Eurodisfatta: con la Samp già retrocessa Pioli rincorre la Champions

Voltare pagina. E’ questo l’arduo e ingrato compito del Milan, che dopo la disfatta nell’Euroderby deve sterzare almeno in campionato per poter giocare la Champions il prossimo anno e non rendere completa la frittata. Prima delle tre finali quella contro la Sampdoria già retrocessa, che però non vorrà regalare nulla spronata dalle voci sulla possibile nuova proprietà che potrebbe evitare il fallimento di un club così tanto storico. Poi i destini si incroceranno con la Juventus: prima conoscendo la penalizzazione dei bianconeri, che potrebbe restituire di fatto il quarto posto ai rossoneri, poi con lo scontro diretto della domenica successiva che potrebbe mettere in palio il pass per l’Europa che conta oppure no ed essere ininfluente. Ma i ragazzi di Pioli non possono certo saperlo prima di giocarlo e devono mettersi a correre per non compromettere tutto.

Resettare il derby, resettare anche la crisi in campionato, il ko con lo Spezia e la contestazione dei tifosi. Il Milan non può prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions e conquistarla sul campo ha tutto un altro sapore, è per questo che i rossoneri devono tornare quelli che possono essere e che hanno dimostrato di poter essere. Una sorta di patto per la Champions, per non rendere una stagione sottotono invece drammatica a livello sportivo.

Pioli è sulla graticola e perde anche con Rebic e Origi, che avrebbero potuto far riposare Leao e Giroud. Ma questo Milan può davvero permetterselo? Forse no in questa fase, ma sarebbe anche servito far rifiatare due stelle appannate da problemi fisici e anche uno stato di forma non esaltante. Thiaw squalificato, dunque torna Kjaer dopo il caso del derby, Diaz giocherà dal primo minuto e dovrà dimostrare di valere i soldi che bisognerebbe sborsare – Real permettendo – per tenerlo ancora. Insomma, un Milan anche rimaneggiato, ma al quale interessa soltanto una cosa: portare a casa i tre punti e non fratturare ulteriormente l’ambiente.