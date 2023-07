Milan, prima amichevole col Lumezzane giovedì 20 luglio

La prima amichevole ufficiale del Milan si disputerà giovedì 20 luglio e sarà, come ormai da tradizione, quella contro il Lumezzane, squadra di serie D. E’ il primo test ufficiale dei rossoneri prima della partenza di venerdì 21 per la tournée americana a Los Angeles sino al 2 agosto: in programma il 23 sfida al Real Madrid alle 2 italiane, il 27 quella con la Juventus, l’1 agosto l’incontro con il Barcellona a Las Vegas.