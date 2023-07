Calcio, Divisione Serie B femminile: Laura Tinari eletta presidente

Al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto oggi a Roma, Laura Tinari è stata eletta presidente della Divisione Serie B femminile: “Quest’elezione è una grande emozione per me, ma anche un incarico che approccerò con il massimo impegno e rispetto. Ci tengo a ringraziare il presidente Gravina e il presidente della Lnd Abete per aver tenuto conto di ciò che è stato fatto negli ultimi anni in Abruzzo“.

Tinari ha poi aggiunto: “Arrivo dal mondo della comunicazione e delle pari opportunità (dal 2021 è la responsabile della comunicazione e del calcio femminile della Lnd Abruzzo, ndr) e credo che il calcio femminile sia una questione di cultura, comunicazione e formazione, non solo agonistica. Vogliamo ripartire dall’attività giovanile, dai vivai, dal rapporto con le scuole, con uno sguardo ovviamente rivolto anche alla Divisione Serie A Professionistica e al Club Italia“.