Padel, numeri da urlo sui social: 52 milioni di followers nel mondo, Italia in top 3

Uno studio su circa 200 nazioni realizzato dall’Osservatorio Mr Padel Paddle ha rivelato come il padel sia un fenomeno a tutti gli effetti globale e soprattutto protagonista dei social. Come si evince dai dati diffusi da Meta Platforms Inc. (proprietaria dei social network Facebook e Instagram), sono circa 52 i milioni di account Instagram e Facebook che seguono il padel. Al comando c’è l’Europa con 28,5 milioni di follwers, seguita dall’America con 18,4 milioni, Asia (3,7), Africa (1,2) e l’Oceania con quasi 700mila.

Per quanto riguarda i singoli paesi, invece, domina la Spagna con 11,4 milioni, seguita dall’Italia (4,4) e dall’Argentina (3,3). Bene anche Cile (3,1), Svezia (2,9) e Messico/Usa (2,5 a testa). In Asia c’è in vetta l’India con 800mila, mentre in Africa l’Egitto (circa la metà dell’intero continente). In Oceania, infine, non può che essere l’Australia ad avere il maggior numero di fan (500mila). Per quanto riguarda il numero di followers per abitanti, c’è la Svezia al comando con uno ogni 3,6, seguita da Spagna e, a sorpresa, Andorra.