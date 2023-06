Milan, Pioli saluta Ibrahimovic: “Mi ha fatto crescere tanto, orgoglioso di aver allenato un campione intelligente”

Stefano Pioli ha parlato a Dazn nel pre-partita di Milan-Verona, ultima partita della stagione per i rossoneri. Il tecnico in particolare ha voluto salutare Zlatan Ibrahimovic, che lascia il Milan dopo stasera: “E’ stata una figura importante, sia a livello tecnico che per la mentalità che ci ha trasmesso – spiega Pioli – Io mi sento fortunato per aver allenato una persona e un calciatore che mi ha fatto crescere e migliorare, è stato importantissimo anche per i compagni di squadra più giovani. Sono orgoglioso di aver allenato un campione intelligente.” Sul futuro dello svedese, Pioli non si espone: “Negli ultimi giorni l’ho visto molto pensieroso, immagino stia valutando diverse cose. Prima era determinato come sempre, per cercare di recuperare al meglio dall’infortunio.”