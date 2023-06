Roland Garros 2023, Tsitsipas elimina Ofner: sfiderà Alcaraz nei quarti

Stefanos Tsitsipas va di fretta e, dopo un primo set che ha celato qualche insidia, ha sconfitto nettamente Sebastian Ofner con il punteggio finale di 7-5 6-3 6-0. Il tennista greco, che un anno fa era stato sconfitto proprio al quarto turno per mano di Holger Rune, torna nei quarti di finale del Roland Garros a due anni di distanza dall’ultima volta e si appresa alla sfida contro Carlos Alcaraz: l’ex finalista di questo torneo non ha mai battuto il murciano nei quattro precedenti confronti, né mai è stato davvero in grado di andare vicino al successo. Cambierà la musica questa volta?

L’inizio ha visto uno Tsitsipas in difficoltà e subito a rincorrere sullo 0-2, ma questo è stato l’unico momento critico del suo match: nel sesto game, infatti, è arrivato puntuale il controbreak che ha permesso al numero 5 del mondo di rimettere la situazione a posto, cancellando una nuova palla break nel gioco successivo e portandosi in vantaggio 4-3. Nel decimo game, Ofner ha tenuto il proprio turno di battuta cancellando tre set point, ma nulla ha potuto in quello seguente: 7-5. Da quel momento in poi, non c’è stata più storia: un break nel sesto gioco ha fatto la differenza nel secondo parziale, mentre nel terzo Tsitsipas ha chiuso i conti senza lasciar per strada alcun game.