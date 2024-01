Milan, Pioli può sorridere: Giroud e Florenzi recuperati

Buone notizie per il Milan, che per la sfida di sabato contro l’Udinese recupera Alessandro Florenzi. Il terzino è tornato ad allenarsi in gruppo, così come Olivier Giroud che ha smaltito la febbre degli ultimi giorni. Pioli dunque sembra proiettato verso la conferma del trio d’attacco Pulisic-Giroud-Leao. I rossoneri cercano i tre punti e la continuità di risultati necessaria per risollevare la stagione e consolidare il terzo posto, avvicinandosi anche alla vetta mentre l’Inter sarà impegnata nella Supercoppa. A Milanello oggi era presente anche Zlatan Ibrahimovic, advisor della proprietà, che probabilmente seguirà la squadra anche in trasferta. Lo svedese proverà a dare la carica al gruppo spronandolo al successo.