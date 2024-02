Milan, Pioli: “Massima stima con Ibrahimovic e il club. Futuro? Decisione al momento opportuno”

Stefano Pioli è tornato a parlare del suo futuro, nel corso di un’intervista rilasciata a Dazn, sottolineando gli ottimi rapporto con i vertici societari del Milan. Il tecnico rossonero spiega con serenità che non è ancora arrivato il momento di sciogliere le riserve: “Queste voci le vivo con grande concentrazione, devo pensare a motivare al meglio la mia squadra – spiega Pioli – Dobbiamo pensare a questa stagione che è ancora molto lunga, tra me e il club c’è massimo rispetto e grande stima come tra me e Zlatan. Del futuro parleremo e decideremo più avanti, al momento opportuno.”