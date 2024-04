Milan, Pioli incubo derby: 10 sconfitte e 31 gol subiti

Stefano Pioli non sfata il tabù derby. L’Inter vince una stracittadina storica, quella che regala a Simone Inzaghi l’aritmetica dello Scudetto della seconda stella, in un San Siro che fa festa e vede confermare il trend degli ultimi anni. L’Inter è sempre più a suo agio nei derby, mentre il Milan non ricorda più come si vince la partita più attesa. Stefano Pioli in particolare vede aggravarsi ulteriormente il record negativo che lo riguarda: è lui l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni: dieci sconfitte, tutte alla guida del Milan. Da quando allena i rossoneri, il Milan ha vinto solo tre delle 15 sfide contro l’Inter (2N, 10P). In questo periodo il Milan ha segnato 13 gol e ne ha subiti 31. Davvero troppi. Numeri che rischiano di pesare nel giudizio del Milan sulla prossima stagione e sulle mosse per il futuro.