Milan-Inter, doppia rissa nel recupero: espulsi Theo Hernandez e Calabria, saltano la Juventus come il diffidato Tomori

Fikayo Tomori è stato ammonito in Milan-Inter e così salterà la prossima partita che la squadra rossonera giocherà contro la Juventus. Non è l’unica brutta notizia per i rossoneri, perché anche Theo Hernandez non ci sarà contro i bianconeri, in questo caso perché viene direttamente espulso dall’arbitro Colombo dopo una rissa veramente furiosa che coinvolge tutti i giocatori. Espulso per l’occasione anche Dumfries che non ci sarà contro il Torino. Infine, anche Calabria si fa cacciare nel recupero per un’altra rissa scoppiata in campo e così tre quarti della linea difensiva rossonera sarà out contro la Juve.