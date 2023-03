Milan, nuovo stadio: incontro tra il presidente Scaroni e il sindaco Sala

A una settimana dalla visita a Milano del patron del Milan Gerry Cardinale, si è tenuto presso Palazzo Marino (sede del Comune) un incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente del Milan Paolo Scaroni. Il tema è stato ovviamente quello del nuovo stadio dei rossoneri, ma – secondo quanto raccolto dall’ANSA – i due si sarebbero visti semplicemente per un rapido aggiornamento sulla roadmap. Anzi, si sarebbero proprio dati appuntamento ad un’altra volta in modo da poter discutere la questione con più calma. Proseguono dunque i contatti tra le due parti, con il Milan che tra circa due settimane dovrebbe presentare un progetto per l’area dell’ex ippodromo La Maura.