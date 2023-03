Calcio, grave incidente stradale in Belgio per Kiyine: l’ex Serie A è stato trasportato in ospedale

Sofian Kiyine, centrocampista marocchino con un passato in Serie A, è stato vittima di un grave incidente stradale ed è stato trasportato in ospedale. Il suo club attuale, l’OH Leuven, ha rassicurato tutti spiegando che il ragazzo non è in pericolo di vita. Tuttavia non sono stati fornite notizie in merito alle sue condizioni, in attesa degli esami. Come riportato dai media locali, nella notte di giovedì 30 marzo il calciatore ha perso il controllo della sua auto a una rotatoria – nei pressi di Liegi – per poi schiantarsi ad alta velocità contro il muro di una palestra. In un comunicato ufficiale, la società ha riportato che nell’incidente è stato coinvolto il solo Kiyine. Di seguito il video dello schianto.

La vidéo de l'effroyable accident de voiture de Sofiane #Kiyine (OH Leuven #Louvain) pic.twitter.com/YPUvWELbhB — Africa Scandal ✨ (@AfricaScandal) March 31, 2023