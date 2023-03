Milan, nuova partnership con AfinnaOne: si punta ad offrire nuovi servizi ai tifosi

Nuova partnership per il Milan, che ha travato un accordo con AfinnaOne, provider nei servizi per le telecomunicazioni e per la digitalizzazione. Ad annunciare l’accordo è stato il chief revenue officer del club rossonero Casper Stylsvig: “Con il prezioso contributo di una realtà che è leader nel mondo delle telecomunicazioni, intendiamo consolidare ulteriormente il processo di digitalizzazione del nostro club e rispondere in maniera sempre più puntuale ed efficace ai bisogni di tutti i nostri tifosi”.

In virtù di questa collaborazione, AfinnaOne metterà al servizio del Milan la propria piattaforma per fornire servizi sempre più compositi e innovativi ai tifosi, come spiegato dall’amministratore unico di AffinaOne Massimo Lucera: “Ritengo questo accordo sia solo l’inizio di un percorso di crescita nella digital economy con un partner così importante ed unico”.