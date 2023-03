Regolamento quarti di finale Torneo di Viareggio 2023: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento dei quarti di finale del Torneo di Viareggio 2023. Gli accoppiamenti, vale a dire Fiorentina-Honved, Sampdoria-Sassuolo, Torino-Rappresentativa Serie D e Bologna-Empoli, sono stati decretati in modo insindacabile e arbitrario dall’organizzazione della manifestazione, decretando quattro teste di serie e sorteggiando di conseguenza. In caso di parità, non si disputeranno i tempi supplementari per delineare la qualificata, ma si procederà direttamente con i calci di rigore.