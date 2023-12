Milan, non si ferma l’emergenza infortuni: lesione al retto femorale per Pobega e al flessore per Okafor

Prosegue l’emergenza in casa Milan. Questa mattina gli infortunati nella sfida con il Monza Pobega e Okafor hanno svolto gli esami del caso. Il referto non è stato positivo con il centrocampista italiano che ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra, mentre lo svizzero ha riportato una lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso. Entrambi verranno rivalutati fra una settimana, Pobega rischia anche l’operazione. Per quanto riguarda Sportiello e Pellegrini, rientreranno in gruppo tra pochi giorni dopo gli infortuni al polpaccio e al piede.