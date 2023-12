Mondiale per Club, la Juventus tifa Barcellona: il match con il Napoli è fondamentale

La corsa per un posto al Mondiale per club 2025 – il primo a 32 squadre – passa inevitabilmente per gli ottavi di finale di Champions League. Che sono fondamentali, ma non decisivi. Al momento le squadre già qualificate sono le tre ultime vincitrici del torneo più ambito (Chelsea, Manchester City, Real Madrid) e cinque che hanno già la certezza matematica di chiudere tra le prime otto del ranking speciale: Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Porto e Benfica. Ne mancano tre, per un totale di dodici squadre qualificate dall’Europa. Al momento, con la Lazio che può solo vincere la Champions per qualificarsi, sono Juventus e Napoli a contendersi uno dei posti in Italia. Nel conteggio del ranking (che tiene in considerazione solo le gare di Champions) sono previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio, uno per ogni passaggio del turno. Al momento la Juventus (che non è padrona del suo destino in quanto esclusa dalle coppe) si trova a quota 47 punti, sei in più del Napoli. Ecco quindi che la società bianconera ha bisogno di un favore del Barcellona, prossima avversaria dei partenopei agli ottavi di finale. Peraltro, un doppio successo (con successiva qualificazione ai quarti) contro i blaugrana non basterebbe al Napoli per staccare il pass visto che si ritroverebbe a quota 46. In quel caso servirebbe un’altra vittoria ai quarti di finale. Ma a quel punto la Champions League di quest’anno diventerebbe qualcosa in più di un semplice treno per il Mondiale a 32 squadre. Il Napoli ci crede, la Juventus spera.