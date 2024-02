Milan-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Napoli, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. A San Siro va in scena uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti in ottica qualificazione Champions. In caso di vittoria, i rossoneri sarebbero quasi certi del terzo posto, così come in caso di sconfitta la squadra di Mazzarri dovrebbe dire addio ai primi quattro posti. Qualora però si verificasse un pareggio o addirittura un successo dei partenopei, ecco che potrebbero essere rimescolate tutte le carte in tavola. La sfida è in programma oggi, domenica 11 febbraio alle 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.