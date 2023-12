Milan-Monza, Palladino: “Gara difficile, proveremo a vincere per il presidente Berlusconi”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, valido per la 16^ giornata di Serie A 2023/2024: “Siamo contenti del nostro cammino e sicuramente la classifica è bella, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Dopo la vittoria contro il Genoa abbiamo vissuto una splendida settimana. Dobbiamo però continuare a lavorare sui dettagli per segnare di più ma soprattutto mantenere la solidità difensiva: fondamentale non andare in svantaggio per primi“.

Palladino ha poi analizzato il lato emotivo della partita: “Sarà la prima partita contro il Milan senza il presidente Berlusconi. Mi ripeteva sempre ‘Chi ci crede combatte e vince’ e proveremo a farlo per lui. Dobbiamo conservare questa mentalità ambiziosa. Galliani? Sarà un’emozione per lui. E’ sempre vicino alla squadra e ora vogliamo essere noi vicini a lui, cercando di fare i primi punti contro il Milan da quando siamo in A“.

“Il Milan ha tante assenze, ma da grande squadra riesce sempre a sopperirvi. Ci aspetta una gara difficile, dovremo fare la prestazione senza sbagliare nulla – ha proseguito il tecnico dei brianzoli, per poi soffermarsi sui singoli – Colpani deve continuare a lavorare, sa cosa voglio da lui e sa che deve fare di più perché ora gli avversari lo conoscono. Caprari ci manca tanto e la sua assenza si fa sentire sulla trequarti, ma chi l’ha sostituito l’ha fatto bene. Indisponibili? L’unico è Pablo Mari, tutti gli altri li abbiamo recuperati, anche Izzo e Vignato“.