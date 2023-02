Running, il 26 febbraio torna la Terre di Siena Ultramarathon

Domenica 26 febbraio tornano le emozioni della Terre di Siena Ultramarathon, una gara da vivere dall’inizio alla fine con partenza (novità di questa edizione) e arrivo in piazza del Campo, cuore della città e famosa in tutto il mondo per la sua forma a conchiglia. Dopo due anni di stop torna il tradizionale appuntamento del panorama sportivo nazionale con lo splendido scenario di Siena, centro storico e zone limitrofe, organizzato dal Comitato Uisp di Siena in collaborazione con il Comune di Siena.

“Una grande manifestazione che unisce cultura, territorio e, naturalmente, sport, all’interno di un percorso virtuoso che ha premiato questo tipo di iniziative, sempre supportate da questa amministrazione – sottolinea il sindaco di Siena Luigi De Mossi –. Terre di Siena è un fiore all’occhiello del calendario di eventi sportivi che, in un periodo di solito di ‘bassa stagione’ per le presenze a Siena, permette un coinvolgimento con tutto il territorio di riferimento”.

“Un evento – aggiunge l’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini – che alla competizione unisce territorio e cultura. È importante creare manifestazioni che funzionino anche come volano per la valorizzazione delle eccellenze del territorio senese. La Ultramarathon Terre di Siena è un esempio in questo senso: unisce la performance sportiva alla bellezza di vivere il territorio e le sue peculiarità”.

I corridori potranno scegliere tra tre gare competitive: 50 km, 32 km e 18 km. Cambiano i chilometri, ma non i tracciati, che condurranno i partecipanti alla scoperta del territorio senese: dai vicoli di città alle colline del Chianti e ai sentieri della Via Francigena. Anche chi non corre potrà godersi questi paesaggi grazie alla passeggiata, nordic e fitwalking di 13 km, in programma nella stessa mattinata e su parte del tracciato della Terre di Siena Ultramarathon.

La nuova partenza dei 50 km (da Piazza del campo come le altre corse) porta con sé un nuovo tracciato. Si toccheranno i territori del Chianti e i sentieri della Via Francigena, alternando strade bianche – in totale 12,600 km – ad asfalto, centri storici a dolci colline. Il percorso è in circuito e presenta un’altimetria positiva di 740 metri, con un punto massimo di 358 m slm: il continuo alternarsi di salite e discese lo rende molto muscolare. Il tracciato della 32 km è in circuito collinare e con un’altimetria positiva di 460 m. Si correrà su strade bianche per un totale di 4,6 km, due tratti di sterrato facile che si alterneranno all’asfalto. Percorso sicuramente muscolare, per la presenza anche di continue salite e discese, è ideale per i runner che preferiscono le mezze distanze e per chi pratica trail. Il tracciato della 18 km ha 270 metri di altimetria. Pur contando chilometri in meno delle altre, è in grado di regalare pari emozioni e paesaggi da cartolina. Con saliscendi continui, a volte impegnativi, si sviluppa su strade bianche solo per 600 metri. Ci si potrà iscrivere alle quattro manifestazioni della Terre di Siena Ultramarathon fino a mercoledì 23 febbraio sul sito ufficiale della gara.