Milan, Massara: “Sarà di Leao l’ultima parola per il rinnovo. Vogliamo puntare su Brahim Diaz”

“La multa allo Sporting è grande, ma la cifra è inferiore a quella che si dice. Sarà Leao ad aver la parola decisiva per il rinnovo”. Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Empoli riguardo al tema sul rinnovo di Leao. “Si parla molto della multa ma non siamo parte in causa – aggiunge -. Spero trovino una soluzione per far sì che Leao possa essere più sereno e pensare al rinnovo”.

Sulla situazione Giroud e Brahim Diaz: “Per Giroud siamo ai dettagli, il rinnovo è imminente. Diaz ha fatto bene in questi anni, ci siederemo col Real per capire se troveremo una situazione perché è un ragazzo sul quale vogliamo puntare ancora”.

Sull’esclusione di De Ketelaere: “Questa esclusione rientra anche in un discorso tattico visto che giocheremo senza trequartista, credo che i cinque cambi siano necessari perché dobbiamo avere nuova linfa. Siamo fiduciosi, pur sapendo che l’Empoli può metterci in difficoltà. Dobbiamo fare una prestazione seria”.