Milan, Maldini e Massara via: la decisione di Cardinale, domani l’ufficialità?

Paolo Maldini e Ricky Massara, è addio. Rivoluzione totale in casa Milan: all’indomani della fine del campionato cambia totalmente l’organigramma societario in casa rossonera. Stamattina l’incontro tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini ha messo di fatto la parola fine ad una storia d’amore che non era mai decollata tra la nuova proprietà e lo stesso Maldini. Troppa la differenza di vedute sulla gestione della squadra, sui perimetri nei quali il direttore tecnico potesse operare. E di conseguenza anche sulle prospettive di mercato dei prossimi anni. Anche la modalità è sorprendente: la proprietà, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha di fatto esonerato e sollevato dall’incarico Maldini e Massara.

Chi prenderà il loro posto? Al momento l’ipotesi più gettonata è una promozione per Geoffrey Moncada con Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, che prenderebbe sempre più potere e affiancherebbe Moncada nella gestione quotidiana del mercato. Ma al momento sono solamente ipotesi. La notizia del giorno è che Paolo Maldini e Ricky Massara sono fuori dal Milan.