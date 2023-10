Premier League 2023/2024: pari tra Brighton e Liverpool, un punto anche per Aston Villa e Newcastle

Pareggio tra Brighton e Liverpool nel piatto forte del pomeriggio in compagnia della Premier League 2023/2024. Al Falmer Stadium i ragazzi di De Zerbi passano in vantaggio al 20′ grazie al gol di Adingra, ma i Reds la ribaltano già nel primo tempo con la doppietta di Salah, uno dei due gol su rigore. La squadra di Klopp non gestisce al meglio e si scopre spesso, come del resto fanno i padroni di casa però chiamati a recuperare il risultato, cosa che riesce parzialmente, visto che a dieci minuti dalla fine ci pensa Dunk a firmare la rete che vale il definitivo pareggio sul 2-2.

Per il Brighton sono 16 punti in classifica in 8 giornate e per il Liverpool 17 i punti fin qui con il terzo posto provvisorio, agganciato momentaneamente l’Arsenal che giocherà contro il Manchester City alle 17.30 in un attesissimo posticipo. Pareggi anche nelle sfide che si sono giocate in contemporanea. Il Newcastle, a lungo in vantaggio, è beffato nel finale dal West Ham che pareggia nel recupero, non basta dunque la doppietta di Isak per i Magpies nel definitivo 2-2, 1-1 invece tra Wolves e Aston Villa.