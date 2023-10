Milan, Maignan: “Infortunio al polpaccio uno dei momenti più duri, mi ha segnato come persona”

Il portiere del Milan, Mike Maignan, in un intervista a “Telefoot”, ha parlato del primo anno in rossonero, della nazionale francese e del prossimo impegno di Champions League contro la sua ex squadra, il PSG. Queste le dichiarazioni dell’estremo difensore: “Quando son diventato titolare della Francia, Lloris si è complimentato”. “Ho parlato con Kimpembe, sono molto dispiaciuto che non sarà della partita a causa del suo infortunio. Mi ha sempre detto che sogna di farmi un gol, per il momento ancora non c’è la farà”. “L’infortunio al polpaccio dello scorso anno è stato uno dei momenti più duri della mia carriera, ho lavorato duramente per tornare a disposizione del mister il prima possibile. Inevitabilmente è stato un momento che mi ha segnato come giocatore e come persona”.