Milan, Loftus-Cheek in vista del derby: “Mi hanno detto che non si può spiegare a parole”

In vista del suo primo derby con la maglia del Milan, Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato delle dichiarazioni sul canale ufficiale della Serie A: “Ho chiesto ai miei compagni di squadra come sia l’atmosfera del derby, e mi hanno risposto che non si può spiegare a parole e che lo capirò da solo una volta in campo. Non vedo l’ora di giocare una partita del genere, sono le partite che tutti sognano di giocare nella vita. So quanto è importante il derby per i tifosi e per il club, e faremo di tutto per portarlo a casa“.

In chiusura il centrocampista inglese ha speso anche delle parole sui rivali della stracittadina, l’Inter di Simone Inzaghi con cui il Milan condivide la vetta in campionato a quota 9 punti: “Sono una grande squadra, sono sicuri di loro e sanno quello che fann0. Sarà una partita avvincente, entrambe abbiamo cominciato il campionato al meglio. L’atmosfera sarà da sogno ed è un onore per me poter giocare questa partita“.