Italvolley, Lavia: “Contro la Polonia sarà difficile, ma il pubblico sarà la nostra arma in più”

Il giocatore della Nazionale italiana maschile di volley, Daniele Lavia, alla vigilia della finale degli Europei 2023 contro la Polonia, ha voluto suonare la carica a tutta la squadra: “Con la Polonia sarà una partita difficile, una finale, dobbiamo interpretarla e approcciando nel migliore dei modi. Loro avranno il coltello fra i denti per i precedenti, ma noi siamo pronti e carichi e siamo sicuri che il pubblico farà la differenza. C’è poco da raccontare sulla vittoria con la Francia, è stata una partita emozionante da tutti i punti di vista, tattico, tecnico ed emotivo. Abbiamo avuto un approccio quasi perfetto. Devo dire grazie al nostro pubblico, la nostra vera arma in più. La chiave della nostra squadra è proprio il gruppo, il senso di appartenenza a questo gruppo, il senso di responsabilità nell’indossare questa maglia, è bello scendere in campo con questa maglia e vivere un gruppo così forte e così legato. A fine partita abbiamo voluto abbracciare Russo, fermo per infortunio, ma qui con noi ed è giusto che la vittoria sia dedicata anche a lui e poi c’è Anza, sempre nei nostri cuori, vederlo a bordo campo fa un po’ male ma è stato bello ritrovarlo vicino a noi”.

“Faremo fatica a dormire, una finale è sempre una finale ma siamo carichi. Affronteremo la partita di domani come sappiamo fare. La vicinanza del nostro pubblico la sentiamo, durante l’inno ieri ho avuto i brividi, vedere il palazzetto è stato emozionante così come lo è stato a Bari, Ancona, Perugia, Bologna, dobbiamo dire grazia a tutti, e invitiamo a continuare a seguirci”, ha concluso lo schiacciatore azzurro.