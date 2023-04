Milan-Lecce, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 44

Il video della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Lecce, match della trentunesima giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico rossonero ha parlato sottolineando l’importanza del campionato, con la qualificazione in semifinale di Champions League che non deve far mancare attenzione e motivazioni nella lotta per una delle prime quattro posizioni della classifica.

IL RECAP DELLA CONFERENZA

IL VIDEO