Milan, Leao: “Rinnovo atto d’amore. Qui per vincere la Champions League”

“Il rinnovo è stato un atto d’amore”, esordisce così Rafael Leao ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Durante l’intervista, l’attaccante rossonero ha trattato diversi temi caldi. “Nella mia testa c’era già la decisione, ci ho pensato tanto, era solo una questione di timing, di scegliere il momento giusto. Prima del contratto, volevo andare in finale di Champions…ma non ci siamo riusciti. Ho firmato per cinque anni, vuol dire che voglio stare qui”.

Poi ha proseguito: “Il sogno Scudetto l’ho realizzato, adesso voglio la Champions League. In Italia comunque è difficile vincere perché ci sono tante squadre forti e in 38 partite non puoi mai perdere punti. Nuovi arrivi? Pulisic è un giocatore forte che può fare la differenza, Loftus-Cheek è potente, porta palla, è il giocatore che spingerà la squadra da dietro in avanti. Reijnders è bravo sulle palle inattive, mentre Tijjani calcia bene, è forte nel passaggio. Sono tutti molto forti. Sento che l’ambiente è top, possiamo fare una bella stagione“.

Sui suoi obiettivi e la sua leadership: “Fare 20 gol è un obiettivo, lo scorso anno ci sono andato vicino e la squadra può aiutarmi ad arrivare a quella cifra. Ora mi sento sempre più leader, non sono una persona che parla tanto ma sto cercando di farlo di più, di essere una voce. A livello fisico non sono ancora al 100% ma abbiamo fatto tanti allenamenti di corsa per arrivarci a inizio campionato“.