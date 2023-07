Scamacca punta alla Roma: “Chi mi prende fa un affare”

Gianluca Scamacca continua a mandare segnali di fumo verso l’Italia, con la costante volontà di tornare in Italia, dopo l’esperienza al West Ham , vestendo la casacca giallorossa. “Per tanti sono un talento inespresso – ha raccontato a Cronache di spogliatoio – io so di avere delle qualità ancora nascoste, sono stra sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Mi manca solo stare nel posto giusto al momento giusto”.

A Londra conoscono bene la volontà del ragazzo di tornare in Italia, ed è per questo che da qui a fine mercato la dirigenza inglese possa aprire all’ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La dirigenza della Roma d’altro canto aspetta soltanto il momento giusto per tentare l’affondo.