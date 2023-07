Mondiali femminili, oltre 1,5 milioni di biglietti venduti. Infantino: “Sono un uomo felice”

La Coppa del Mondo femminile Fifa in Australia e Nuova Zelanda è già un successo, a soli sei giorni dall’inizio sono stati registrati oltre 1,5 milioni di biglietti venduti, con partite competitive e un’atmosfera festosa. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha affermato: “Vorrei davvero esprimere un enorme ringraziamento alla Nuova Zelanda e all’Australia per averci ospitato qui. Diciamo spesso che il calcio unisce il mondo, questi due Paesi stanno unendo il mondo Down Under. Accolgono tutti noi, ogni singola persona, i volontari, gli agenti di polizia, tutti i dipendenti, tutti coloro che sono collegati in qualche modo alla Coppa del Mondo hanno svolto un lavoro straordinario”.

Poi ha concluso: “Sono un uomo felice e ci sono centinaia di migliaia di uomini, donne, ragazze e ragazzi felici che vengono alle partite e milioni e milioni le guardano da casa. Grandi partite, grandi gol e alcuni sfavoriti che creano sorprese o danno filo da torcere ai favoriti. Voglio dire, tutti gli ingredienti ci sono già dall’inizio”.