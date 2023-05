Milan-Lazio, i convocati di Sarri: c’è Zaccagni

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Milan, in programma oggi a San Siro alle ore 15. Sono 24 i giocatori in elenco, tra cui Mattia Zaccagni, tenuto a riposo precauzionale nell’ultimo allenamento. Di seguito la lista completa.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli

Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni