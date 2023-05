Milan-Lazio, la gioia di Mauro Suma per i gol dei rossoneri (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 32

Il video con le reazioni e le esultanze di Mauro Suma in Milan-Lazio. Il telecronista tifoso rossonero non contiene la sua gioia per un successo importantissimo nella corsa al quarto posto, il tutto a pochi giorni dall’andata del Derby di Champions contro l’Inter. I gol di Bennacer e Theo Hernandez fanno impazzire di gioia, che come sempre si lascia andare ma allo stesso tempo si preoccupa per i problemi fisici di Leao.