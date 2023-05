Bundesliga 2022/2023, il Lipsia batte il Friburgo ed è terzo. Stop Union Berlin

Il Lipsia batte 1-0 il Friburgo in trasferta e si porta al terzo posto in classifica con 57 punti. Decisiva una rete di Kampl al 73′ per regalare alla formazione Red Bull il sorpasso proprio sul Friburgo e sull’Union Berlin. La squadra biancorossa cade 1-0 fuori casa sul campo dell’Augsburg, che si affida al gol di Beljo al 53′. A Berlino vince l’Hertha che però non abbandona l’ultimo posto. La vittoria per 2-1 sullo Stoccarda (reti di Niederlechner e Kempf) permette ai ragazzi di Dardai di portarsi a -5 dallo Schalke e a -3 dagli avversari di oggi e dal Bochum. La formazione di Letsch subisce la sconfitta contro il Moenchengladbach per 2-0 con i gol di Hofmann e Stindl. L’Hoffenheim batte 3-1 l’Eintracht con le reti nel primo tempo di Baumgartner, Kramaric e Bebou.