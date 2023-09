Milan-Lazio 2-0, Pulisic: “Stiamo migliorando, possiamo vincere lo scudetto”

Il trequartista del Milan Pulisic ha analizzato nel post partita il successo per 2-0 contro la Lazio che ha proiettato i rossoneri in cima alla classifica di Serie A: “Abbiamo attaccato quasi sempre noi, siamo partiti fortissimo nel secondo tempo e abbiamo trovato una vittoria importante. Stiamo migliorando partita dopo partita. Non so quanti gol voglio segnare, preferisco fare quelli pesanti come quello di oggi. Possiamo vincere lo scudetto, ma dobbiamo vincere tutte le partite a partire da quella con il Genoa”. Anche Okafor, autore del gol del 2-0, ha commentato la vittoria: “Sono molto felice di essere qui, sto lavorando bene e sono contento dei tre punti e del gol. Preferisco giocare sulla sinistra, ma mi trovo bene anche al centro. Sono sempre a disposizione dell’allenatore”.