Lazio, Sarri: “Sono incazzato con Uefa, Fifa, Lega Serie A. Stanno mandando i ragazzi al macello”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato in conferenza stampa dopo il 2-0 arrivato in casa del Milan. “Il centrocampo cambia sempre da cosa dipende? Da un calendario folle. Sono ferocemente incazzato con Uefa, Fifa, Lega Serie A e resto di questa banda. Ci sono state 50 lesioni muscolari ma non ho visto nessun comunicato. Stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio è questo, prendi i soldi e scappa ma ce ne sono sempre meno: in Serie C non campi di calcio”.