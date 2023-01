Milan, Kjaer: “Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo ritrovare la nostra identità”

“Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritare. Dobbiamo guardarci dentro e chiedere scusa ai tifosi”. Lo ha detto il difensore del Milan Simon Kjaer, intervistato da Milan TV dopo il ko contro l’Inter in Supercoppa italiana. E aggiunge: “Dobbiamo analizzare questa partita e poi ripartire, non c’è tempo per mettere la testa giù ma questa partita fa male – ha aggiunto -. Dobbiamo crescere e prenderci le responsabilità, non abbiamo messo la nostra identità e dobbiamo imparare e guardare bene. È stata una serata tosta, soprattutto mentalmente, ma questi momenti dobbiamo ritrovare la nostra identità e dobbiamo migliorare in tanti aspetti del gioco”.