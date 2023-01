Supercoppa, Dzeko e il messaggio al Milan: “Abbiamo festeggiato rispettando l’avversario”

“Quando si vince bisogna festeggiare, ma anche rispettare l’avversario. L’abbiamo fatto, abbiamo vinto e festeggiato in maniera giusta. Siamo contenti”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Milan con un riferimento neanche troppo velato ai festeggiamenti dello scorso anno del Milan, quando i giocatori rossoneri insultarono Hakan Calhanoglu nel corteo Scudetto con i tifosi. “Questa vittoria ci dà più fiducia, più energie, quando vinci una gara in Supercoppa vinci un trofeo ma soprattutto abbiamo vinto un derby, anche se lontano da casa. Siamo stati grandiosi, dal primo all’ultimo minuto”, aggiunge il bosniaco a Mediaset. E sui prossimi obiettivi, Dzeko non guarda troppo oltre: “Empoli, festeggiamo stasera, domani riposiamo, poi testa al campionato”.