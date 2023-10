Milan-Juvenus, Pioli: “Mirante è un portiere affidabile. Loftus-Cheek guarito ma non pronto”

“Mirante ha qualità tecniche e morali, è un portiere affidabile ed esperto, è pronto per la partita. Se cambia il modo di giocare? Sa leggere le giocate e gli spazi. Dobbiamo vedere se la Juventus verrà a prenderci o no”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Juventus, in merito alla chance dal 1′ per il terzo portiere alla luce della squalifica di Maignan e dell’infortunio di Sportiello. Sull’infermeria: “Recuperiamo Krunic e Kalulu, abbiamo perso Chukwueze e Sportiello e Loftus non è ancora al 100%, spero di averlo presto”. E sulla Juventus: “Siamo davanti, loro sono terzi ma credo che la lotta scudetto sia rivolta a quattro squadre. Ma è solamente la nona giornata. Possiamo fare meglio, dobbiamo mettere in campo la nostra miglior prestazione possibile. La Juve è costruita per vincere. È importante vincere per staccare la Juve? Non è importante mandare la Juve a -7, ma è importante vincere per il nostro cammino, per la nostra fiducia e la nostra consapevolezza”. E su Leao: “Ho sempre pensato fosse contento di avere un allenatore come me, ora lo penso ancora di più”. Senza Chukwueze, la prima alternativa a destra è Luka Romero: “Sta facendo benissimo. Sarò molto contento se troverà spazio perché sta lavorando bene da inizio anno, sono tranquillo con lui. Potrebbe giocarci anche Musah, Okafor invece farebbe più fatica”.