Atalanta-Genoa, Gasperini: “Sfidiamo una squadra con personalità. Scommesse? Difficile parlare”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Genoa valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Ovviamente non possono rinnegare il mio passato, quella con il Genoa è stata una bella storia. Questo però riguarda i giorni precedenti, a ridosso della gara diventa importante la classifica. Affrontiamo una squadra che ha sempre dimostrato di avere una buona personalità. Per quanto riguarda gli infortunati Toloi sta bene. Sono concentrato su questa gara, cerchiamo di scendere in campo con la miglior formazione possibile. Koopmeiners ha avuto questo risentimento, non sarà a disposizione domani ma già giovedì potrebbe essere pronto. C’è un piccolo problema per Kolasinac, lo valuteremo oggi”.

Sul caso scommesse: “Non abbiamo notizie certe, quindi è difficile parlare. Dobbiamo comprendere quali siano le proporzioni del fenomeno e quante persone sono coinvolte. Mi auguro che venga fatta chiarezza nel minor tempo possibile. Tutti sanno che noi non possiamo scommettere, poi ci sono delle situazioni a livello individuale, ma non possiamo dare ancora giudizi”.