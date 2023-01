Milan-Inter, Pioli: “Primo tempo non all’altezza, ora reagire”

“Abbiamo fatto un primo tempo non all’altezza, commettendo troppi errori. Nel secondo abbiamo provato a riaprirla, ma abbiamo fatto troppo poco”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, commentando ai microfoni di Mediaset la sconfitta nella finale di Supercoppa contro l’Inter. “La difesa? Non siamo abituati a commettere certi errori, se poi li fai contro avversari di qualità che ti puniscono diventano pesanti. Non stiamo vivendo il nostro miglior momento a livello mentale ma dobbiamo ripartire per fare meglio”, ha aggiunto.

“Dobbiamo lavorare per tornare ad alzare il nostro livello, è una sconfitta che ci fa molto male perchè non riusciamo a vincere un trofeo. Ma la stagione è lunga e dobbiamo tornare a giocare come sappiano”, ha detto ancora Pioli. “Non mi aspettavo una prestazione così, in questo momento facciamo fatica a reagire agli errori e a restare squadra. Ci sta pesando un po’ questa continuità di non risultati”, ha ammesso il tecnico rossonero. “In questo momento non è giusto puntare sui singoli, dobbiamo ritrovare armonia e freschezza mentale perche è facciamo fatica a mettere in pratica il nostro gioco”, ha detto sempre Pioli. Guardando in ottica campionato, il tecnico del Milan ha detto: “Dobbiamo sviluppare meglio certe situazioni, come quella sul secondo gol di oggi. Ma è il complesso che deve migliorare, ma conosco le qualità dei miei giocatori e so che avremo la forza di reagire sicuramente”, ha detto Pioli.