Copa del Rey, Atletico Madrid ok: battuto il Levante 2-0

L’Atletico Madrid batte il Levante 2-0 e si qualifica ai quarti di finale di Copa del Rey. Al 54′ Morata apre le marcature su suggerimento di Llorente, che al 91′ trova anche il modo di raddoppiare e chiudere i conti. Missione compiuta anche per il Valencia di Rino Gattuso che si è imposto in trasferta 4-0 sul Gijon con i gol di Cavani (10′), Kluivert (21′), ancora Cavani (39′) e Lino (64′). Una rete di De Marcos al 27′ permette all’Athletic Bilbao di battere in casa l’Espanyol.