Milan-Inter: parte dei tifosi rossoneri ha ceduto biglietto a nerazzurri con cambio nominativo

Sarà sold out a San Siro, con oltre 75.000 presenze per il derby tra Milan e Inter, che in caso di vittoria nerazzurra può valere lo scudetto numero venti. Uno smacco che alcuni rossoneri temono di dover vedere dal vivo, anche in virtù degli ultimi precedenti che per la squadra di Pioli sono davvero negativi. E’ così che nonostante i rossoneri siano in casa, è già scontato come i tifosi nerazzurri presenti al Meazza questa sera non saranno soltanto i 7.500 stipati nel “settore ospiti”. Non si è arrivati alla vendita libera e gli abbonati e i possessori della carta Cuore rossonero hanno polverizzato i biglietti disponibili.

Ma secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, un certo numero di tifosi rossoneri abbonati ha comprato un biglietto aggiuntivo (tre aggiuntivi se possessori di fidelity card) e lo ha ceduto ai supporter interisti, che hanno proceduto con il cambio nominativo. Il numero di modifiche sui dati personali è infatti superiore a quello di altre partite.

La particolarità risiede inoltre nel fatto che per il cambio nominativo è obbligatorio essere in possesso della tessera Cuore Rossonero coincidente con i dati anagrafici dei nuovi possessori del biglietto, dunque diversi tifosi dell’Inter si sono intestati una tessera fidelity dedicata ai tifosi dei cugini del Milan. Dunque per stasera vi è una certezza: al di là dei 7.500 tifosi ospiti, anche nella restante porzione dello stadio dedicata in teoria ai tifosi del Milan ci saranno dei tifosi “infiltrati” nerazzurri.