Milan, insulti e minacce di morte via social a Theo Hernandez: “Devi fare la fine di Vialli” (FOTO)

Vergogna social nei confronti di Theo Hernandez. Sotto a un post pubblicato dal terzino del Milan su Instagram per il primo anno di età del figlio, infatti, diversi utenti si sono fatti notare per degli agghiaccianti commenti a due giorni dalla sfida contro il Napoli in Champions. Tra questi, minacce di morte al difensore, al figlio, insulti alla moglie (“La tua compagna si è sc… tutta Milano”) e persino un commento che si commenta da solo come “Devi fare la fine di Vialli”. In sua difesa arriva Leao con una storia: “Non succede nulla fratello”. Di seguito il post in questione.

Questi alcuni dei commenti contro #theohernandez. Ma non vi vergognate nemmeno un po'? Piena solidarietà al giocatore. (No, io non censuro i nick) pic.twitter.com/Kcj09zRRAQ — Simo (@ItaljanDragon) April 16, 2023