Lech Poznan, 2-2 contro il Legia Varsavia a quattro giorni dal ritorno con la Fiorentina

Il Lech Poznan, avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League 2022/2023, non è andato oltre il 2-2 contro il Legia Varsavia nella sfida valevole per la 28esima giornata della massima serie polacca. In svantaggio per il gol di Pekhart, il Lech – terzo in classifica – ha reagito ribaltando la gara grazie a una doppietta di Sousa, subendo però il gol del pari a 3′ dalla fine con Wszolek. Il prossimo appuntamento per i polacchi sarà giovedì 20 aprile alle ore 18:45 al Franchi.