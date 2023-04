Highlights Tortona-Brescia 77-90, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Partita vissuta sul filo del rasoio e portatrice di tantissime emozioni quella fra Tortona e Brescia che ha visto prevalere, come sorpresa di giornata, Brescia per il punteggio finale di 77-90. Dopo tutti e quattro i quarti abbastanza equilibrati è stato necessario un over time di 5 minuti per decretare la squadra vincitrice del match. Queste tutte le emozioni.