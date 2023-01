Milan, dall’Inghilterra: il Manchester United piomba su Giroud

Il Manchester United piomba su Olivier Giroud. Lo rivela il tabloid The Times, che racconta di come il club inglese cerchi un attaccante a gennaio e abbia in cima alla lista Joao Felix. E’ difficile però arrivare al forte portoghese dell’Atletico Madrid, per cui l’alternativa low cost è il francese di trentasei anni in scadenza col Milan, che però difficilmente potrebbe lasciare a gennaio i rossoneri, peraltro prossimi a proporre un’offerta di rinnovo.