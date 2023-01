Eredità, ghigliottina: la parola vincente di martedì 3 gennaio 2023

Torna stasera il nuovo appuntamento con la ghigliottina a ‘L’Eredità’. Nella puntata di oggi, quella di martedì 3 gennaio 2023, del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, il momento più atteso è quello con il gioco della Ghigliottina, vale a dire la ricerca di quella parola che si può abbinare in modo naturale alle altre cinque proposte dagli autori. Al concorrente sono mostrate cinque coppie di parole, una esatta e una no, scegliere quella sbagliata comporta il dimezzamento il montepremi di partenza. C’è poi un minuto di tempo a disposizione del campione, una volta ricevuti i cinque vocaboli, per scrivere la propria parola vincente sperando sia quella esatta.

La parola vincente di oggi

Le parole di oggi sono Successo, Scandalo, Scegliere, Pulito e Primavera per un totale di 90.000 euro come montepremi per la concorrente Barbara. La parola vincente di stasera è Profumo, e la campionessa ha vinto dopo tante serate in cui è andata vicino.