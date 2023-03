Milan, infortunio per Kalulu con l’Under 21 della Francia: problema al polpaccio

Tegola per Stefano Pioli e per il Milan, che perde Pierre Kalulu per infortunio. Il difensore, impegnato con la nazionale Under 21 della Francia, che ha perso peraltro malamente contro i pari età dell’Inghilterra in amichevole, ha riportato un problema muscolare al polpaccio e farà ritorno a Milano per degli accertamenti. Non filtra ottimismo su questo infortunio che rischia di privare i rossoneri di uno dei punti fermi.